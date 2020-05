Erholung der Hotellerie wird bis 2022 dauern

Unklarheit bei den Thermen

Wann auch Thermenhotels wieder aufsperren dürfen, sei bis jetzt noch nicht geklärt. In der nächsten Woche dürfte es aber darüber weitere Informationen geben. Das sei positiv, denn gerade in Thermen seien „die Anfragen sehr hoch“. Allgemein sei zwar die „Lust der Gäste an Urlaub ungebrochen“, aber die entfallene Auslastung durch die ausländischen Urlaubsgäste könne dadurch dennoch nicht kompensiert werden. „Von dieser Idee müssen wir uns verabschieden“, so Reitterer, die in Wien selbst ein Boutiquehotel führt.