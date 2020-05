„Gerüchteküche über Verbleib des Führers brodelt“

An den eigenen Berichten, wonach es in Nordkorea keinen einzigen Covid-Fall geben soll, sind „Zweifel, wie an allem, was Nordkorea sagt“, angebracht. Auf Fotos sei zu sehen, dass die Menschen Masken tragen würden, was nahelegt, dass jedenfalls Angst besteht. Es könnte dem stark isolierten Land aber gelungen sein, betroffene Gebiete zu isolieren, denn Bewegungseinschränkungen würden ohne große Diskussion „einfach umgesetzt“. Eine Ausbreitung würde Nordkorea jedenfalls stark treffen, da das Gesundheitssystem nicht gut ausgestattet sei. „Die Ressourcen sind nicht da“, so der Experte.