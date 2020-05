Kylie Jenner: Fans lachen über Photoshop-Panne

Kylie Jenners makellose Bikini-Kurven sind wohl nicht ganz so gottgegeben, wie uns die 22-Jährige auf Instagram gerne weismachen würde. Das beweisen Fotos, die die Selfmade-Milliardärin dieser Tage veröffentlichte. Zu sehen ist das Kardashian-Küken am - zugegeben recht eindrucksvollen - Pool ihrer 37-Millionen-Dollar-Villa in Holmby Hills. Und das in einem Bikini, der knapper bemessen kaum sein könnte.