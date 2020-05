„Games with Gold“: Diese Spiele gibt‘s im Mai

Neuer Monat, neue „Games with Gold“: Im Mai können sich Xbox-Besitzer auf das Rennspiel „V-Rally 4“ (vom 1. bis 31. Mai auf Xbox One verfügbar), das Action-Rollenspiel „Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr“ (vom 16. Mai bis 15. Juni auf Xbox One verfügbar), den Fußball-Klassiker „Sensible World of Soccer“ (vom 1. bis 15. Mai auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar) und das Action-Adventure „Overlord II“ (vom 16. bis 31. Mai auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar) freuen.