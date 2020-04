Bibi Claßen: Ihre Tochter musste operiert werden

Schon vor der Geburt von Emily musste das Paar sich mit einigen Sorgen herumschlagen. Lange war nämlich nicht sicher, ob Julian aufgrund der Corona-Situation überhaupt mit in den Kreißsaal darf. Die Blondine erklärte in einem YouTube-Video besorgt: „Jetzt ist es hier und da schon verboten oder nicht gerne gesehen, dass Männer mit in den Kreißsaal kommen. Da macht man sich schon Gedanken.“ Über die Vorstellung, das Baby alleine entbinden zu müssen, verriet Bibi: „Das wäre eine Horrorvorstellung. Ich glaube, jede Frau, die schon mal eine Geburt erlebt hat, die kann das nachvollziehen. Das ist eine Situation, wo man nicht alleine sein will!“