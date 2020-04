Zwei Festnahmen nach Messerangriff in Hanau

Eine Gruppe von Männern hat am Dienstag in der Innenstadt von Hanau im deutschen Bundesland Hessen vier Passanten mit Messern angegriffen und verletzt. Die Täter flüchteten zunächst, inzwischen konnten allerdings zwei Verdächtige gefasst werden. Die Männer sind in Gewahrsam und werden vernommen, hieß es am Mittwoch von ermittelnden Beamten.