Infizierter „Drache“ schuld an Masked-Singer-Pause

Nicht Stefan Raab war das Faultier

Beck bekam am späten Dienstagabend in der finalen Abstimmung die meisten Stimmen der Zuschauer - und legte anschließend als letzter noch verbliebener Kandidat seine Maske ab. „Hier drin schwitzt man wirklich wie ein Schwein“, sagte Beck über sein übergroßes Pelzkostüm in Surfer-Optik. „Natürlich tut‘s mir auch leid für die, die jetzt Stefan Raab vermutet haben.“ Beck sagte auch, er sei sehr froh, auf der Bühne zu stehen. „Mich hat‘s nämlich auch ähnlich wie den Gregor erwischt und ich lag auch flach.“