Tiroler kämpft sich in Kader von NFL-Team

Sandro Platzgummer hat auf dem Weg in die National Football League (NFL) die nächste Hürde genommen. Der Tiroler ergatterte den Pathway-Programm-Platz bei den New York Giants, gehört damit bei diesem Klub dem erweiterten Trainingskader an und darf auf jeden Fall die ganze Saison dort trainieren. Sein Landsmann Bernhard Seikovits, der sich ebenfalls Hoffnungen gemacht hatte, ging leer aus.