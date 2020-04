„Ich möchte einen Beitrag leisten“

Der erfahrene Feuerwehrmann Hallwachs kann selbst zahlreiche Katastropheneinsätze im In- und Ausland vorweisen und wird gerade aufgrund seiner Expertise auch im Krisenstab sehr geschätzt. Wie lange sein Einsatz im Krisenmanagement noch dauern wird, weiß er selbst nicht. So lange die Corona-Krise andauert und es auch von seiner Seite her möglich ist, will Hallwachs aber weiterhin helfen wo er nur kann. „Diese Aufgabe ist sehr besonders. Auch wenn es eine große Herausforderung ist, freue ich mich, dass ich mit meiner Arbeit einen so wichtigen Beitrag leisten kann“, betont Hallwachs.