Kleinkinder (1 und 3) im Osten Londons erstochen

Die Polizei wurde um 17.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MESZ) in die Aldborough Road North gerufen. Über den Notruf wurden in einem Haus in der Straße in Ilford im Osten der britischen Hauptstadt ein verletzter Mann und zwei verletzte Kinder gemeldet. Als die Polizei eintraf, dürfte das einjährige Mädchen bereits tot gewesen sein. Der drei Jahre alte Bub wurde nach Angaben des „Telegraph“ in ein Spital eingeliefert, wo er ebenfalls starb.