Polizisten retten knurrenden Rottweiler aus Pool

Beamte der Polizeidiensthundeeinheit (PDHE) haben eine 50 Kilo schwere Rottweiler-Hündin namens „Donna“ am Freitagabend aus einem Schwimmbecken in der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt retten müssen. Da der Ein- bzw. Ausstieg nur über eine Leiter möglich war, kam „Donna“ nicht mehr selbstständig aus dem Pool.