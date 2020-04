Überreste von Leiche in Waldstück entdeckt

„Es ist zwei Jahre her, dass in einem Heim in Feldkirchen ein damals 78-jähriger Mann verschwunden ist. Tatsächlich können die verwitterten Kleidungsstücke beim Skelett ihm zugeordnet werden“, so Mario Nemetz von der Landespolizeidirektion. Was am ersten Blick aber ungewöhnlich erscheint, ist der Fundort. Er befindet sich mehr als 20 Kilometer vom Pflegeheim entfernt.