Römer sind hinter WM-Held Mario Götze her

Vor knapp einem Monat berichtete „Corriere dello Sport“ davon, dass der AS Rom am 27-jährigen Angreifer dran ist. Ja, Sportdirektor Gianluca Petrachi soll sogar schon Kontakt mit Götze aufgenommen haben, um ihn von einem Wechsel in die Serie A zu überzeugen. Nun scheint aber plötzlich auch Rivale Lazio Interesse zu zeigen, davon will die „Gazzetta dello Sport“ gehört haben.