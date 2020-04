Fixe Absage der „Wiener Wiesn“ im Prater

„Besondere Zeiten brauchen besondere Ideen. Ich bin überzeugt, dass wir es als Gemeinschaft schaffen, gestärkt aus dieser Krise herauszukommen und zur sozialen Normalität zurückzukehren. Dann werden wir das 10jährige Jubiläum der Wiener WIESN in geplanter Form 2021 gemeinsam feiern können. Die ,digitale WIESN` und die WIESN #dahoam Box sollen nicht nur die Wartezeit verkürzen, sie sind auch wichtige Schritte in Richtung Normalität und Gemeinsamkeit in besonderen Zeiten“, so Feldhofer.