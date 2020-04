Massenimpfung im Herbst „sehr, sehr optimistisch“

Die Vereinigten Staaten, China sowie das Vereinigte Königreich haben sie bereits - nun hat auch Deutschland eine Genehmigung bekommen, mit einem Impfstoff gegen Covid-19 in die erste klinische Prüfung zu gehen. Das bedeutet, ein Impfstoff wird an Menschen getestet. Großbritannien geht sogar davon aus, dass Impfungen bereits ab Herbst zur Verfügung stehen könnten, wenn die Tests positiv verlaufen. Auch aus der Schweiz hört man, dass ein Impfstoff möglicherweise schon im Oktober zum Einsatz kommen könnte. Dass dieser Fall tatsächlich eintritt, glaub man an der MedUni Wien nicht so recht.