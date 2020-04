Wegen Corona entlassener Häftling tötete Tochter

Vater nach kurzer Flucht verhaftet

Die neunjährige Tochter Ceylan dürfte dabei die meisten Schläge abbekommen haben. Als sie schließlich regungslos in ihrem eigenen Blut lag, rief er die Polizei und gab dort an, dass Rukiye ihre Tochter geschlagen habe. Das Mädchen wurde von den Beamten, die zum Tatort gefahren waren, ins Krankenhaus eingeliefert. Dort verloren die Ärzte wenige Tage später den Kampf um ihr Leben. Der Vater brachte die Söhne in einem Taxi zum Haus der Mutter zurück und fuhr davon. Er konnte aber wenig später in einem Park verhaftet werden.