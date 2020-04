Allergiker atmen auf: Pollenhölle geht zu Ende

So ein hohes Pollenaufkommen wie heuer wurde in den letzten 40 Jahren nicht gemessen. Zwander: „Ich bin überrascht, dass unsere Vegetation diese Pollenmengen überhaupt produzieren kann!“ Ob in drei Wochen viele allergene Gräser blühen werden, hänge von den Temperaturen ab: „Je mehr Niederschlag im Mai, desto mehr Gräser.“