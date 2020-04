Landesregierungsmitglieder spenden auch Gehälter

„Wir wollen ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität setzen“, kündigte am Dienstag etwas Die Vorarlberger Landesregierung an. Die Mitglieder überweisen jeweils einen Monatsnettogehalt an das Vorarlberger Sozialwerk, das seit knapp 35 Jahren Menschen in unverschuldeten Notsituationen unterstützt. Tirols Landeschef Günther Platter (ÖVP) kündigte in einer Video-Pressekonferenz ebenfalls an, dass alle Mitglieder der Landesregierung ein Netto-Gehalt spenden werden.