Erstmals keine Covid-19-Neuerkrankung in Salzburg

Wieser betonte, dass Salzburg hinter Tirol die meisten Testungen durchführt: In Tirol seien es im selben Zeitraum rund 5000 pro 100.000 Einwohner gewesen, in Salzburg 2400, gefolgt von Oberösterreich mit 1800 und Wien mit 1750 Tests. Sozialstadträtin Anja Hagenauer übte indes weiter Kritik am Umgang mit den Seniorenhäusern. Sie will die Tests wesentlich schneller durchführen.