Das sind die Kleingruppen des Meisters

Bundesliga-Spitzenreiter LASK legte gestern vor, Meister Salzburg zieht heute nach – die Bullen nehmen wieder Fahrt auf und absolvieren in Taxham ihre ersten Trainingseinheiten. In Kleingruppen zu je sechs Spielern wird trainiert – die ersten beiden Gruppen starten um 10 Uhr, die restlichen beiden folgen um 14 Uhr. Um den Kontakt so gering wie möglich zu halten, bekommt jede Gruppe ihre eigene Kabine, zudem wird auf unterschiedlichen Plätzen trainiert. Das Motto ist klar: Sicherheit geht vor!