Formel 1 plant in Spielberg sogar zwei Rennen

Die Pläne werden immer konkreter. Und Österreich rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Die Formel 1 will am 5. Juli ihre Saison auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg starten. Und drei Tage später, also am Mittwoch, gleich noch ein zweites Rennen nachlegen. Es wären wohl die ersten weltweit relevanten Sportereignisse seit dem Ausbruch der Corona-Krise. Und eine dementsprechende Werbung für Rot-Weiß-Rot.