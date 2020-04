150 Packungen Klopapier umtauschen? „Sicher nicht“

„Gestern kam ein Kunde zu mir und wollte wirklich 150 Packungen Klopapier zu je 32 Rollen und 150 Ein-Liter-Flaschen Handdesinfektionsmittel zurückgeben.“ Er habe dem Kunden dann eine bezeichnende Fingergeste gezeigt, die in dem YouTube-Video aus guten Gründen verpixelt wurde. „Genau diese Leute sind die Ursache des Problems“, so der Marktleiter. „Wenn jeder nur die Dinge kaufen würde, die er kurzfristig braucht, wäre alles in Ordnung. Aber in der Realität gibt es zu viele Leute, die Produkte horten und kaufen, die sie niemals brauchen werden.“