Ärzte: Voller Ausgleich für Umsatzentgang?

Ein entsprechendes Forderungspaket sei an die politisch Verantwortlichen übergeben worden, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch. Nur so könnten die Vorhaltekosten finanziert werden, die für die ärztliche Versorgung in Österreich aufgebracht werden müssten, betonte Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres.