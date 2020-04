Geisterspiele? Fünf Probleme machen Liga Sorgen

Die Möglichkeit einer Entscheidung am grünen Rasen mittels Geisterspielen ist am Mittwoch ein Stück weit wahrscheinlicher geworden. „Wir als Bundesregierung wollen das ermöglichen, wir wollen nicht im Wege stehen“, sagte Kogler bei einer Pressekonferenz. Die Bundesliga solle ein Konzept für die oberste Spielklasse vorlegen, danach werde das Gesundheitsministerium die Rahmenbedingungen per Verordnung festlegen. Die türkis-grüne Regierung sieht den Fußball als Pilotprojekt für Mannschaftssport in Zeiten der Corona-Pandemie, berichtet die APA.