Geisterspiele nun möglich: Das sagt die Bundesliga

100 Euro kostet laut Ebenbauer ein solcher Test. Doch was passiert, wenn ein Spieler positiv auf Corona getestet wird? „Muss dann die ganze Mannschaft in Quarantäne?“, fragt Ebenbauer. „Das sind alles Themen, die jetzt ausgearbeitet werden müssen, um am Ende des Tages eine Entscheidung zu treffen, ob und wann wir starten.“