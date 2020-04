75.000 Euro für „Daniel Düsentrieb“ aus Linz

Produkte ausschließlich aus Österreich

Wie das System funktioniert? Durch speziell konfektionierte, patentierte und extrem Wasser sparende Streifen und Netze, die in der Erde vergraben werden und den Wasserhaushalt der Pflanze oder des Baumes regulieren. „Unsere Produkte werden ausschließlich in Österreich hergestellt“, schwärmt Eichenauer. In der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ überzeugte Lite-Soil Katharina Schneider, die ein Investment von 75.000 Euro zusicherte.