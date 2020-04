Wiener Polizisten retteten Autofahrer das Leben

Wie die Wiener Polizei am Mittwoch berichtete, hatten Polizisten am Vormittag des 7. April am Handelskai ein stehen gebliebenes Auto entdeckt, glaubten zunächst wohl an eine Panne. Doch als sie näherkamen, sollte sich zeigen, dass der Lenker des Pkw dringend ärztliche Hilfe benötigte. Die Beamten fanden einen 51-jährigen Mann reglos im Fahrzeug vor.