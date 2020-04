Paraffinfackeln lösten Feuerwehreinsatz aus

Eine frostige Nacht liegt hinter Kärnten - in Klagenfurt sanken die Temperaturen auf minus zwei Grad, in Weitensfeld wurden sogar minus sieben Grad gemessen. Um die Blüten seiner Apfelbäume vor möglichen Schäden durch den Frost zu schützen, hat ein Bauer Paraffinfackeln in seiner Obstkultur in Niederdörfl bei Ebenthal aufgestellt. Die starke Rauchentwicklung hatte dazu geführt, dass die Feuerwehren Ebenthal und Zell-Gurnitz ausrücken mussten.