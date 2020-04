Kündigung statt Kurzarbeit nach 29 Dienstjahren

Die Arbeiterkammer will anhand eines aktuellen Falles daran erinnern, dass sie auch in der Krise für Gerechtigkeit kämpfe. Sie ficht die Kündigung eines 56-Jährigen wegen Sozialwidrigkeit an, so die AK am Dienstag. Der Angestellte hoffte auf Kurzarbeit, als sein Betrieb wegen der Corona-Krise vorübergehend schloss. Der Familienvater, der einen Hauskredit laufen hat, bekam aber die Kündigung - nach 29 Dienstjahren.