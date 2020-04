Heuer vier Verkehrstote am Osterwochenende

So passierten an diesen vier Tagen österreichweit 164 Unfälle, 2019 waren es noch 406 gewesen. Dabei gab es heuer 171 Verletzte (2019: 490) und vier Tote (2019: acht). Österreichweit ahndete die Exekutive 24.582 Geschwindigkeitsübertretungen, im Vorjahr waren es noch 74.730 gewesen. Insgesamt 145 Alkolenker wurden angezeigt (2019: 340). Dazu kamen in diesem Jahr 31 Drogenlenker. Anzeigen wegen Suchtmittelbeeinträchtigung wurden bisher zu Ostern nicht gesondert erfasst.