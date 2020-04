Randalierer fordert Polizisten zum Boxkampf auf

Ein Randalierer ist am Ostermontag in Wien gleich zweimal festgenommen worden. Die Exekutive war zunächst gegen 16.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Markgraf-Rüdiger-Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen worden, weil ein Mann im Stiegenhaus herumschrie. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger forderte der 24-Jährige die Beamten zum Eins-gegen-eins-Faustkampf heraus, als er sie sah.