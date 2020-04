Positive Bilanz zu Ostern: Weniger Corona-Anzeigen

Die Zahlen der gesammelten Anzeigen aus dem Innenministerium sprechen eine eindeutige Sprache: Am Karsamstag und am Ostersonntag kam es zu 1648 Anzeigen, ein Wochenende zuvor waren es 2295 gewesen. „Es zeigt sich ein klares Bild, dass sich ein Großteil an die Beschränkungen gehalten hat“, freut sich Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) - siehe auch „Krone“-Interview unten.