Neuer Linzer Verein will in die Eishockey Liga

In Linz hat sich ein neuer Eishockeyverein gegründet, der einen Antrag auf Aufnahme in die Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) stellen will. Es sollen ein erweiterter Vorstand und ein Präsidium in der ersten konstituierenden Generalversammlung gewählt werden. Hinter den Förderern stehen ehemalige Vizepräsidenten der Black Wings Linz sowie der Ex-Manager und aktuelle Sponsoren.