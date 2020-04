Oma Luisa (108) mahnt: „Bleibt zu Hause!“

Justiz ermittelt bei Todesfällen in Seniorenheimen

In Italien, einem der weltweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder, sind viele ältere Menschen dem Covid-19 erlegen. Das Durchschnittsalter der Opfer liegt bei 80 Jahren. Vor allem in Seniorenheimen ist die Sterberate wegen des Virus hoch. In einigen Einrichtungen ermittelt die Justiz, ob Fehlverhalten für die zahlreiche Todesfälle verantwortlich ist.