Mit gefälschten Dokumenten um Kredite angesucht

Mit gefälschten Identitätsdokumenten ersuchte ein Serbe (37) bei mehreren Innsbrucker Banken um Kredite. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der Betrüger seit November 2019 14 Strafdelikte begangen haben. Zudem wird der 37-Jährige bereits in Serbien und in der Schweiz gesucht. Er wurde festgenommen und kann nun auch mit einer Tiroler Anzeige rechnen.