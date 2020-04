Schutzmasken nach Ostern auch in Taxis Pflicht

Maske und ein Meter Abstand

Schutzmaskenpflicht gilt nach Ostern jedoch auch in Taxis. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag klarstellte, kann ein Transport nur in Anspruch genommen werden, wenn Mund und Nase entsprechend geschützt sind und ein Meter Abstand zwischen Fahrer und Fahrgast besteht.