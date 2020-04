Familien leiden unter strengem Reglement an Grenze

„Ich wohne mit meinem Sohn in Neuhaus am Inn in Bayern und habe noch eine Tochter, die bei der Mutter in Schärding lebt. Bisher war es kein Problem, dass die Kinder abwechselnd ein Wochenende in Neuhaus, eines in Schärding verbracht haben“, schreibt uns Andreas B.: „Am Samstag wurden meine Ex-Frau und mein Sohn an der österreichischen Grenze aufgehalten und ihnen wurde mitgeteilt, dass, wenn sie jetzt weiterfahren, sie sich in 14-tägige Quarantäne begeben müssen, außer sie bringen ein Attest, dass sie gesund sind. Sie sind dann zu mir zurück, da mein Sohn dann lieber in Neuhaus bleiben wollte!“