Astronauten  erreichen  planmäßig Raumstation ISS

Begleitet von strengen Schutzmaßnahmen sind am Donnerstag trotz der Coronavirus-Pandemie drei Raumfahrer zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. NASA-Astronaut Christopher Cassidy und die beiden russischen Kosmonauten Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner hoben an Bord einer „Sojus“-Rakete um 10.05 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Sechs Stunden später dockte die „Sojus“-Kapsel mit dem Trio planmäßig an der ISS an.