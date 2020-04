Rumäne zündelte am Bahnhof und flüchtete mit Zug

Ein 41-jähriger Rumäne setzte am 7. April in den Morgenstunden im Haltestellenbereich des Bahnhofs in St. Nikola/Donau Material auf der hölzernen Sitzbank in Brand. Dadurch entstand ein Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe an der Bank sowie an der dortigen Anschlagtafel.