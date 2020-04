Wie erkläre ich Coronavirus dem Kind am besten?

Die einzig richtige Erklärung gibt es nicht

Eines vorweg: Die allerbeste, einzig richtige Erklärung gibt es nicht, wie auch die Expertin anmerkt. Es geht vielmehr darum, zu beachten, wie alt die Kinder sind, was der Entwicklungsstand und was der Wissensstand ist. Bei den Informationen sollten Menge und Details an das Alter Ihres Kindes angepasst sein - bei den jüngeren Kindergartenkindern etwa nicht zu viel Information, was nur noch für mehr Verwirrung sorgen würde.