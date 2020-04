St. Veiter (27) als „Money Mule“ missbraucht

Unter dem Vorwand firmentypische Zahlungsabläufe kennenzulernen und unter Anleitung der „Assistentin der Geschäftsleitung“ musste er das Geld in zwei Einheiten transferieren, in Bitcoins traden und an eine Bitcoin-Adresse weiterleiten. Die Überweisung auf das Konto des St. Veiters erfolgte von Italien aus.