„Masken würden pro Woche 30 Millionen Euro kosten“

Österreich sperrt langsam, aber sicher auf: Den Fahrplan für den geplanten Neustart der Wirtschaft hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag bekannt gegeben. Ab 14.4. können kleine Geschäftslokale bis max. 400 Quadratmeter für den Verkauf von Waren unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen, ab 1. Mai dann alle Geschäfte. Was bedeuten diese neuen Maßnahmen für den Handel? Wer fühlt sich benachteiligt und wieso werden die Masken dem Kunden jetzt doch weiter verrechnet? Der Handelskammer-Chef Rainer Will nimmt zu den brennendsten Fragen im Skypeinterview Stellung.