Mehr als 200 Pflegekräfte für das Burgenland

Um die Betreuung pflegebedürftiger Menschen auch im Burgenland während der Corona-Krise zu sichern, werden hier nun ebenfalls Kräfte aus dem Ausland per Luftbrücke nach Österreich geholt. 225 Betreuerinnen und Betreuer will das Bundesland einfliegen lassen. Ein erster Flug aus Zagreb wird am 15. April erwartet. Außerdem werde ein weiterer auch aus Rumänien erfolgen.