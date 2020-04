Baumärkte: „Sie werden uns die Türen einrennen“

Bereits am Wochenende unmittelbar vor den von der Regierung auferlegten Handels-Beschränkungen herrschte großer Andrang, nicht nur in Supermärkten, auch in den Baumärkten. „Es war wie bei einem riesigen Abverkauf, das war nicht normal“, so der Mitarbeiter (Name der Redaktion bekannt). Er vermutet: „Die Menschen haben sich im Vorfeld eingedeckt, um zu Hause zu werken.“ Wie viele Kunden den Baumarkt besuchten, durfte er nicht nennen. Nur so viel: Die Verkaufszahlen seien mit einem normalen Samstag nicht einmal ansatzweise zu vergleichen gewesen.