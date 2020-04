Heuer schon 790 Mitarbeiter von Pleiten betroffen

Viele Turbulenzen in der Gastronomie und Bauwirtschaft

Drei Branchen führen in unserem Bundesland die Insolvenzstatistik an: Das Gastgewerbe und die unternehmensbezogenen Dienstleister liegen auf Platz 1, gefolgt von der Bauwirtschaft. Zu den unternehmensbezogenen Dienstleistern gehören Tätigkeiten, die von Firmen in Anspruch genommen werden, wie etwa in den Bereichen Immobilien, Finanzen, Reinigungs- und Wachdienste sowie Werbeagenturen.