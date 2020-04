Spaßige Ferien für die ganze Familie

Anstatt draußen herumzutollen, heißt es in diesen Osterferien für Kinder: „bitte zu Hause bleiben“. Damit der Ferienspaß in den eigenen vier Wänden nicht zu kurz kommt, bieten Museen, Theater oder Thermen ein besonderes Online-Programm an. Und auch die „Krone“ liefert mit der „Kidskrone“ regelmäßig bunte und abwechslungsreiche Bastelideen. Kleine Leseratten finden unter anderem heute auf Seite 46 dieser Ausgabe das passende Buch für die Ferienzeit. Sunny Bunny, das Maskottchen der Sonnentherme Lutzmannsburg, lädt unter www.sunnybunny.at ebenfalls zum Lesen ein. Wer möchte, kann sich die Geschichte aber auch vorlesen lassen. Urlaubsstimmung kommt mit der Leuchtturm-Bastelanleitung von Podersorf am See auf. Mit wenigen Schnitten und Klebstoff kann im Nu das touristische Wahrzeichen der Marktgemeinde nachgebaut werden. Kleine Forscher werden auf der Website der Kinderuni fündig. In kurzen Videos erklären Wissenschafter ihr Fachgebiet und laden zum Staunen ein. Anleitungen für Experimente können wiederum auf der Homepage des Technischen Museums gefunden werden.