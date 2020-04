Coronavirus-Zahlen in Spanien stabilisieren sich

Zum achten Mal in Folge mehr als 800 Tote pro Tag

Auch die Zahl der Todesfälle ging zurück. Dennoch wurden innerhalb von 24 Stunden zum achten Mal in Folge mehr als 800 Tote verzeichnet. Die Gesamtzahl belief sich auf rund 11.700 - um 809 mehr als am Freitag. Besonders stark betroffen sind weiterhin die Regionen Madrid und Katalonien.