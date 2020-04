Meghan: Keine Rollen, die „unter ihrer Würde sind“

Ihr Schauspiel-Comeback ist fest eingeplant. Doch Meghan Markle will in Zukunft nicht in jedem x-beliebigen Film auf der Leinwand zu sehen sein. Die Herzogin von Sussex wird laut einem Bekannten nur Rollen annehmen, bei denen ein „A-Liste-Filmemacher“ die Regie führt, berichtet die „Daily Mail“.