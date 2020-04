Papst Franziskus warnt vor Corona-Krisengewinnlern

Corona-Krise beeinflusst auch Osterfeierlichkeiten

Wegen der Corona-Pandemie finden die päpstlichen Gottesdienste der Kar- und Ostertage erheblich verändert statt. Am Palmsonntag erfolgt das Gedenken an den Einzug Jesu in Jerusalem in einem Gottesdienst im Petersdom und ohne die traditionelle Prozession über den Petersplatz. Der Papst feiert alle zentralen Gottesdienste bis Ostersonntag am Altar des Petersdoms und ohne Anwesenheit von Gläubigen. Auch der traditionelle Kreuzweg am Karfreitag beim römischen Kolosseum, den in normalen Jahren Zehntausende Gläubige vor Ort mitfeiern, wird in den Vatikan verlegt. Ebenso findet die sonst auf dem Petersplatz gefeierte Ostersonntagsmesse in der vatikanischen Basilika statt. Einzelheiten sind weiterhin offen.