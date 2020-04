Julian Le Play: „Brauche wirklich nicht raunzen“

Vier Amadeus-Awards und mehrere goldene Schallplatten im Regal, das neue Album bereit zum Release, eine Tour durch Deutschland und Österreich, die bis ins letzte Detail geplant war: Erfolgsmusiker Julian le Play stand diesen Frühling schon in den Startlöchern. Doch dann machte ihm die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung. Zumindest seine neue Single „Hellwach“ verkürzt den Fans die Zeit bis zu den Konzerten. Wie es dem Chartstürmer zu Hause geht, welches Projekt er nun gestartet hat, was er zur Kritik zu Förderungen von Künstlern in Krisenzeiten sagt? Sasa Schwarzjirg hat ihn via Skype zu Hause besucht. Ach, und ein lustiges Blitzinterview gab es auch noch.